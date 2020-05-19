THY'den 19 Mayıs'ta Samsun'a özel uçuş

Türk Hava Yolları (THY) 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünde Samsun'a özel bir uçuş gerçekleştirdi.

THY'den 19 Mayıs'ta Samsun'a özel uçuş
19.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:07
Türk Hava Yolları (THY) 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünde Samsun'a özel bir uçuş gerçekleştirdi. 9 milyon kişinin hatıra bileti aldığı "TK1919" sefer sayılı uçak saat 12.30'da İstanbul'dan havalandı.

THY, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı 19 Mayıs 1919'un 101'inci yıl dönümünde İstanbul'dan Samsun'a özel bir sefer planladı. "TK1919" sefer sayılı özel uçuşa katılmak isteyenler "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden oluşturulan hatıra bileti aldı. Yaklaşık 9 milyonu aşkın kişinin hatıra biletleri ile katıldıkları uçuş, İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirildi. THY'nin Boeing 737-900 ER tipi uçağı son hazırlıkların yapılmasının ardından saat 12.30'da İstanbul Havalimanı'ndan kalktı. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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