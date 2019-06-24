24.06.2019 18:53
Haberler » Güncel » Haber

THY'den 737 MAX açıklaması

THY

TÜRK Hava Yolları(THY), uçuşlarını askıya aldığı 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçakları yaz tarifesinde operasyonlarda değerlendirmeyeceklerini açıkladı.

TÜRK Hava Yolları(THY), uçuşlarını askıya aldığı 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçakları yaz tarifesinde operasyonlarda değerlendirmeyeceklerini açıkladı.
Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Büyüme stratejimiz dahilinde filomuzda olan 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçaklarımızı, sivil havacılık otoritelerinden gerekli uçuş onaylarının iletileceği tarihe kadar operasyonlarımızda değerlendiremeyeceğiz. Bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarımızda iptaller yaşanacaktır. Siz değerli misafirlerimizin anlayışına ve kamuoyunun bilgisine arz ederiz" denildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
türk , boeing 737 , THY , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
18:58 "Doğu'nun Çukurovası'nda kayısı hasadı yüz güldürdü
18:58 DHA YURT BÜLTENİ - 16
18:57 Binali Yıldırım cenaze törenine katıldı
18:57 Mikail Özerler'den altın madalya
18:55 Alanya'da orman yangını; 5 dönüm alan kül oldu
18:55 Kasapoğlu ve Özdemir'den UEFA Başkanı Ceferin'e ziyaret
18:55 Filistin Ulusal Konseyinden Bahreyn Çalıştayı'nı boykot çağrısı