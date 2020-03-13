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THY'den 9 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama

THY'den Avrupa'da 9 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin, "Uluslararası uçuşlarımızda bileti bulunan misafirlerimiz için ücretsiz iade ve parkur/tarih değişiklik hakları tanınmıştır" açıklamasında bulundu.

13.03.2020 20:33 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:33
THY'den 9 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama
THY'den Avrupa 'da 9 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin, "Uluslararası uçuşlarımızda bileti bulunan misafirlerimiz için ücretsiz iade ve parkur/tarih değişiklik hakları tanınmıştır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türk Hava Yolları, Avrupa, Ekonomi

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