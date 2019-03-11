THY'den Açıklama

THY
Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları
satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.
Üstün, bugün bazı sosyal medya ve haber sitelerinde yer alan haberlere ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu asılsız paylaşımlar ile ilgili hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz."
Türk Hava Yolları, Güncel
Kaynak: AA