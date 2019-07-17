17.07.2019 16:36
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THY'den açıklama

THY

Türk Hava Yolları (THY), İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, sermaye artırımı suretiyle yüzde 25 hissedar olunması ile ilgili görüşmelere başlandığını duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, sermaye artırımı suretiyle yüzde 25 hissedar olunması ile ilgili görüşmelere başlandığını duyurdu.
THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda yürütülmekte olan akaryakıt faaliyetleri kapsamında, akaryakıt ikmal tesislerinin işletilmesinden sorumlu olan İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, sermaye artırımı suretiyle yüzde 25 hissedar olunması ile ilgili görüşmelere başlandığı bildirildi.
Kaynak: AA
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türk Hava Yolları, Güncel

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