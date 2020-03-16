THY'den bilet değişim açıklaması
Türk Hava Yolları (THY), bilet değişikliklerinde yaşanan gecikmelerin çözüme kavuşturulacağını duyurdu.
16.03.2020 23:26 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:26
Türk Hava Yolları (THY), bilet değişikliklerinde yaşanan gecikmelerin çözüme kavuşturulacağını duyurdu.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter 'dan, THY'nin bu zorlu günlerde de vatandaşlara destek olmaya devam edeceğini kaydetti.
Üstün, "Bilet değişiklik işlemlerinde yaşadığınız gecikmeler için özür diler, her süreci çözüme kavuşturacağımızı temin ederiz." açıklaması yaptı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter 'dan, THY'nin bu zorlu günlerde de vatandaşlara destek olmaya devam edeceğini kaydetti.
Üstün, "Bilet değişiklik işlemlerinde yaşadığınız gecikmeler için özür diler, her süreci çözüme kavuşturacağımızı temin ederiz." açıklaması yaptı.
Kaynak: AA
Etiketler : Türk Hava Yolları, Twitter, Güncel
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