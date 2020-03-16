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THY'den bilet değişim açıklaması

THY, bilet değişikliklerinde yaşanan gecikmelerin çözüme kavuşturulacağını duyurdu.

16.03.2020 23:43 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:43
THY'den bilet değişim açıklaması
THY, bilet değişikliklerinde yaşanan gecikmelerin çözüme kavuşturulacağını duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türk Hava Yolları, Ekonomi

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