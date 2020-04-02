THY'den bilet iadeleri hakkında açıklama
THY Genel Müdürü Ekşi, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen seferlere ait bilet ücretlerinin uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ödenebileceğini açıkladı.
02.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:26
THY Genel Müdürü Ekşi, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen seferlere ait bilet ücretlerinin uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ödenebileceğini açıkladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Türk Hava Yolları, Ekonomi