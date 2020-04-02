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THY'den bilet iadeleri hakkında açıklama

THY Genel Müdürü Ekşi, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen seferlere ait bilet ücretlerinin uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ödenebileceğini açıkladı.

02.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:26
THY'den bilet iadeleri hakkında açıklama
THY Genel Müdürü Ekşi, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen seferlere ait bilet ücretlerinin uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ödenebileceğini açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Türk Hava Yolları, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››THY'den bilet iadeleri hakkında açıklama - Ekonomi

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