THY’nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs nedeniyle THY'den bir acı haber daha geldi. Bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi görmekte olan THY'de görevli kaptan Pilot Serdar Gündoğdu hayatını kaybetti.

TEDAVİSİ İÇİN DONÖR ARANIYORDU

Gündoğdu, THY'den koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 3'üncü pilot olarak, tüm havacılık camiasında üzüntüye yol açtı. Son günlerde durumu ağırlaşan Sardar Gündoğdu'nun tedavisi için donör desteği aranıyordu.

DAHA ÖNCE İKİ PİLOT DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Türk Hava Yolları pilotlarından Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç bir süre önce koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetmişlerdi.

Mehmet Ali Kılıç ve Mustafa Özden Türkon