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THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları pilotlarından Serdar Gündoğdu, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu vefat, THY'de koronavirüs nedeniyle 3. can kaybı oldu.

15.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:39

Koronavirüs nedeniyle THY'den bir acı haber daha geldi. Bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi görmekte olan THY'de görevli kaptan Pilot Serdar Gündoğdu hayatını kaybetti.

TEDAVİSİ İÇİN DONÖR ARANIYORDU

Gündoğdu, THY'den koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 3'üncü pilot olarak, tüm havacılık camiasında üzüntüye yol açtı. Son günlerde durumu ağırlaşan Sardar Gündoğdu'nun tedavisi için donör desteği aranıyordu.

DAHA ÖNCE İKİ PİLOT DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Türk Hava Yolları pilotlarından Mustafa Özden Türkon ve Mehmet Ali Kılıç bir süre önce koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetmişlerdi.

THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mehmet Ali Kılıç ve Mustafa Özden Türkon
THY’nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Koronavirüs, Gündoğdu, Pilot, Güncel
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