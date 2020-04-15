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THY'den bir acı haber daha

THY'de görevli Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

15.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:15
THY'den bir acı haber daha
THY'de görevli Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu , koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Koronavirüs nedeniyle THY'den bir acı haber daha geldi. Bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi görmekte olan THY'de görevli kaptan Pilot Serdar Gündoğdu hayatını kaybetti. Gündoğdu, THY'den koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 3'üncü pilot olarak, tüm havacılık camiasında üzüntüye yol açtı. Son günlerde durumu ağırlaşan Sardar Gündoğdu için donör desteği aranıyordu.
(Tuncer Cengiz/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Koronavirüs, Gündoğdu, Pilot, Güncel
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