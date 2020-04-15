Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

THY'den bir acı haber daha

- THY'den bir acı haber daha THY'de görevli kaptan pilot koronavirüsten hayatını kaybetti THY'de görevli Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

15.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:22
- THY'den bir acı haber daha
THY'de görevli kaptan pilot koronavirüsten hayatını kaybetti
İSTANBUL - THY'de görevli Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu , koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Koronavirüs nedeniyle THY'den bir acı haber daha geldi. Bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi görmekte olan THY'de görevli kaptan Pilot Serdar Gündoğdu hayatını kaybetti. Gündoğdu, THY'den koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 3'üncü pilot olarak, tüm havacılık camiasında üzüntüye yol açtı. Son günlerde durumu ağırlaşan Sardar Gündoğdu için donör desteği aranıyordu. THY’den bir acı haber daha

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Koronavirüs, Gündoğdu, Pilot, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Bakan Koca, ’1-2 hafta çok önemli’ dedikten sonra bu görüntüler geldi Haberler
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedikten sonra bu görüntüler geldi
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD’li uzman cevap verdi Haberler
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haberler
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
Yerli ve milli el dezenfektanı BOREL yarın raflarda yerini alacak Haberler
Yerli ve milli el dezenfektanı BOREL yarın raflarda yerini alacak
Haberler ›› genel ››THY'den bir acı haber daha - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

13:31: Yaşa değil yaş hesabına takılan kadın pazara girmek için uzun süre bekledi - Haberler 13:31: 63 yaşındaki hipertansiyon hastası kadın, 87 yaşındaki babası ve 39 yaşındaki oğlu ile virüsü yenip... - Haberler 13:30: (Özel) İstanbul'un göbeğinde kurşun çalan "türbe çetesi" çökertildi - Haberler 13:28: Bakan Pakdemirli'den çiftçiye "üretime devam edin" çağrısı - Haberler 13:28: Cezaevlerinden tahliyeler başladı - Haberler 13:04: İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi - Haberler 11:00: Türkiye'de sadece bir tane olan mühür: Sufi Yolu Muhafızları mührü 09:48: Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi