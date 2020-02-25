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THY'den Çin ile İran seferlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), Çin seferlerinin 29 Şubat'a kadar durdurulduğunu, İran'da ise Tahran'a düzenlenen uçuşlar hariç bu ülkedeki tüm noktalara olan seferlerin 10 Mart'a kadar iptal edildiğini bildirdi.

25.02.2020 10:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:48THY'den Çin ile İran seferlerine ilişkin açıklama Açıklaması
Türk Hava Yolları (THY), Çin seferlerinin 29 Şubat'a kadar durdurulduğunu, 'da ise 'a düzenlenen uçuşlar hariç bu ülkedeki tüm noktalara olan seferlerin 10 Mart'a kadar iptal edildiğini bildirdi.
THY'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamalarına dair bazı güncel bilgiler paylaşıldı.
Açıklamada, THY'nin seyahat güvenliğini daima en ön planda tutan hava yolu olarak koronavirüs konusundaki son gelişmeleri, ulusal ve uluslararası otoriteler ile yakından takip ettiği ve gerekli önlemleri aldığı belirtildi.
Bu kapsamda, virüsün yayılımına ve etkilerine karşı önlem almak amacıyla Çin ve İran seferlerinde düzenlemeler yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Ana kara Çin'e düzenlediğimiz seferlerimiz 29 Şubat 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. (İran seferlerimiz) Tahran'a düzenlediğimiz uçuşlarımız hariç bu ülkedeki tüm uçuş noktalarımıza olan seferlerimiz 10 Mart 2020 tarihine kadar iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarınca alınan karar gereği son 14 gün içerisinde Çin ya da İran'ın Kum şehrinde bulunmuş yabancı ülke vatandaşlarının da Türkiye'ye kabul edilmeyeceği bildirilerek, "Seyahatinizi alınan tedbirler doğrultusunda planlamanızı önemle rica ederiz. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama menümüzden, uçuş numaranız veya parkurunuzu sorgulayarak ulaşabilirsiniz. Gelişmeleri takip etmeye ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türk Hava Yolları, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA

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