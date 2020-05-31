THY'den "Dünya Kabin Memurları Günü"ne özel video

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), her yıl 31 Mayıs'ta kutlanan "Dünya Kabin Memurları Günü" için özel bir video hazırladı.

31.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 31.05.2020 10:54
Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), her yıl 31 Mayıs'ta kutlanan "Dünya Kabin Memurları Günü" için özel bir video hazırladı.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, milyonlarca yolcunun güvenli ve ayrıcalıklı seyahatine eşlik eden kabin memurlarının asli görevlerinin yanı sıra çok yönlü misyonlarına da değinilen videoda, THY ailesinin yeri geldiğinde rahatsızlanan bir yolcuya ilk müdahaleyi yapan bir sağlık görevlisi, yeri geldiğinde ise yardım elini dünyanın dört bir yanına uzatan iyilik elçisi yönlerine vurgu yapıldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında Türkiye'nin başarılı mücadelesine önemli bir katkıda bulunan THY, dünyanın 70'ten fazla ülkesinden 50 binin üzerinde vatandaşı tahliye uçuşları ile yurda taşıdı. Kabin memurları, bu uçuşlarda gerekli tüm önlemleri alarak vatandaşların güvenli ve sağlıklı seyahati için özverili bir performans sergiledi.
Kabin Memurluğu 31 Mayıs 1980'de profesyonel meslek olarak kabul edildi
Kabin memurluğunun 1980 yılında ilk kez profesyonel meslek olarak kabul edildiği gün olması dolayısıyla 31 Mayıs, dünyanın pek çok ülkesinde uzun yıllardır Kabin Memurları Günü olarak kutlanıyor. Tarihteki ilk kabin memuru olan Alman Heinrich Kubis'in ilk uçuş görevini 1912 yılında gerçekleştirdiği biliniyor. THY de Türkiye'de 1999 yılından beri kutlanan bu özel günü bu yıl filosunda görevli 12 binden fazla kabin memuru ile birlikte kutluyor.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Birkaç saatlik uçak seyahati unutulmaz bir hikayeye dönüşebiliyorsa ya da çok zorlu geçeceğinden eminken birileri bizim için kolaylaştırıyorsa bu onların sayesinde oluyor. Türk Hava Yolları ailemizin gülen yüzü kabin memuru arkadaşlarımızın Dünya Kabin Memurları Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı. THY’den ’Dünya Kabin Memurları Günü’ne özel video

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Türkiye, Güncel, Haber

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