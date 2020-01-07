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THY'DEN EK SEFER AÇIKLAMASI

TÜRK Hava Yolları (THY), Sabiha Gökçen Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatılmasının ardından söz konusu havalimanından seyahat edemeyen yolcuları için İstanbul Havalimanı'ndan ek seferler koydu.

07.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:46 THY'DEN EK SEFER AÇIKLAMASI
TÜRK  Hava Yolları (THY), Sabiha Gökçen Havalimanı'nın geçici olarak uçuşlara kapatılmasının ardından söz konusu havalimanından seyahat edemeyen yolcuları için İstanbul Havalimanı'ndan ek seferler koydu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından meydanda uçuşlar durdurulmuştu. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılamayan seferlerle ilgili THY Basın Müşavirliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada "Yaşanan olay nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı birçok seferini iptal etmek zorunda kalan Türk Hava Yolları, İstanbul'a gelmek üzere Anadolu'daki havalimanlarında bekleyen yolcuları için İstanbul Havalimanı'na 6 ek sefer planladı.

Yolcuların mağdur olmaması için böyle bir karar alan şirket, ek seferler ile İstanbul Havalimanı'na seyahat edecek yolcularına Sabiha Gökçen Havalimanı'na kara yolu ile ulaşım imkanı da sunacak" denildi.

Planlanan ek seferler ise şu şekilde:

-TK 6965 Ankara-İstanbul

-TK 6963 Antalya-İstanbul

-TK 7787 İzmir- İstanbul

-TK 7783 Diyarbakır- İstanbul

-TK 7789 Samsun- İstanbul

-TK 7785 Trabzon- İstanbul

 


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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