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THY'den Elazığ'a uçak

ELAZIĞ'da akşam saatlerinde meydana gelen depremin artından bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması için 300 kişilik bir AFAD ekibi Türk Hava Yolları'nın tahsis ettiği uçakla Elazığ'a gidecek.

24.01.2020 23:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:56THY'den Elazığ'a uçak
ELAZIĞ'da akşam saatlerinde meydana gelen depremin artından bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması için 300 kişilik bir AFAD ekibi Türk Hava Yolları'nın tahsis ettiği uçakla 'a gidecek.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Elazığ ve bölge halkının ihtiyaçlarını hızlı ve kapsamlı şekilde karşılayabilmek amacıyla; 300 kişilik bir uçağımız AFAD, Kızılay ekipleri ve ekipmanları ile birlikte saat 02: 00'da Elazığ'a hareket edecektir. Halkın havayolu olarak her koşulda milletimizin yanındayız" dedi.

150 TL sabit fiyat olacak

Fiyat değişikliği ile ilgili de bilgi veren Üstün açıklamasına şöyle devam etti:

"Elazığ'da gerçekleşen depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edeceğiz"


- İstanbul

Türk Hava Yolları, Elazığ, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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