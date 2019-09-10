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THY'den Güney Avrupa'da indirim kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Güney Avrupa'ya seyahat edecek yolcularına özel indirimli bilet kampanyası düzenlendi.

10.09.2019 12:28 THY'den Güney Avrupa'da indirim kampanyası
Türk Hava Yolları (THY), Güney Avrupa'ya seyahat edecek yolcularına özel indirimli bilet kampanyası düzenlendi.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kampanya, İstanbul ve Ankara'dan İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan'da 25 uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.
Sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 10-20 Eylül'de satın alacakları biletler ile 1 Kasım 2019-31 Mart 2020'da her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.
THY'nin resmi internet sitesi ücreti olan bu fiyatın, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebileceği uyarısında bulunuldu.

Türk Hava Yolları, Yunanistan, Ankara, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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