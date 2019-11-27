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THY'den Güney Avrupa ülkelerine 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçma imkanı

Türk Hava Yolları (THY), Güney Avrupa ülkelerine 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçma imkanı sağlayan kampanya başlattı.

27.11.2019 09:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:58THY'den Güney Avrupa ülkelerine 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçma imkanı
Türk Hava Yolları (THY), Güney ülkelerine 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçma imkanı sağlayan kampanya başlattı.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, hava yolu şirketi ve 'dan İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan'da bulunan 20'den fazla uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.
Sınırlı sayıda koltuk için geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, İstanbul ve Ankara çıkışlı uçuşlarda, 6 Aralık'a kadar satın alacakları biletler ile 8 Ocak-31 Mart 2020 arasında her şey dahil gidiş-dönüş 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçma imkanı elde edecek. Bu fiyatlar, THY'nin web sitesi üzerinden alınan biletlerde geçerli olacak. Bilet fiyatları satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.
Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabilecek.

Türk Hava Yolları, İstanbul, Ankara, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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