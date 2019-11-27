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THY'den Güney Avrupa'ya seyahat edecek yolcularına özel fırsat

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu Türk Hava Yolları, İstanbul ve Ankara'dan Avrupa'nın sıcak ülkeleri İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan'da bulunan 20'den fazla uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

27.11.2019 09:02 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:07THY'den Güney Avrupa'ya seyahat edecek yolcularına özel fırsat
Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu Türk Hava Yolları, ve 'dan 'nın sıcak ülkeleri İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan'da bulunan 20'den fazla uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.

Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu Türk Hava Yolları, İstanbul ve Ankara'dan Avrupa'nın sıcak ülkeleri İtalya, İspanya, Fransa, Malta, Portekiz ve Yunanistan'da bulunan 20'den fazla uçuş noktasına uygun fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, İstanbul ve Ankara çıkışlı uçuşlarda, 06 Aralık 2019 tarihine kadar satın alacakları biletler ile 8 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 tarihleri arasında her şey dahil 119 Dolar'dan başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı elde edecekler.

Her şey dahil gidiş-dönüş 119 Dolar'dan başlayan fiyatlar Türk Hava Yolları'nın resmi web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilmektedir.

Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com web adresinden, 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezi'nden veya satış ofislerinden ulaşılabilir. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, İstanbul, Ankara, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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