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THY'den iç hat seferleri açıklaması

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, salgın ile mücadele için alınan önlemler kapsamında iç hat seferlerinin bugün saat 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldığını bildirdi.

28.03.2020 09:29 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:29
THY'den iç hat seferleri açıklaması
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, salgın ile mücadele için alınan önlemler kapsamında iç hat seferlerinin bugün saat 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara 'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldığını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, İstanbul, Ankara, Ekonomi

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