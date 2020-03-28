THY'den iç hat seferlerine sınırlama
THY'den iç hat seferlerine sınırlama Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yollarısadece İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir'e sefer gerçekleştirecek.
28.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:36
THY'den iç hat seferlerine sınırlama
İSTANBUL - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yollarısadece İstanbul , Ankara , Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir 'e sefer gerçekleştirecek.
İSTANBUL - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yollarısadece İstanbul , Ankara , Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir 'e sefer gerçekleştirecek.
Kaynak: İHA
Etiketler: Türk Hava Yolları, İstanbul, Ankara, İzmir, Genel