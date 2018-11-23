THY'den İki Yeni Hat Müjdesi

İSTANBUL Havalimanı'ndan iç hatlarda Ankara
, İzmir
, Antalya
dış hatlarda ise Ercan ve Bakü
olmak üzere günde karşılıklı olarak 10 uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları
(THY
), 10 Aralık
itibariyle Trazbon ve Adana
seferlerine de başlıyor. Yeni seferlerle birlikte THY, İstanbul
Havalimanı'ndan günlük uçuş sayısını 14'e yükseltecek.
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter
hesabından bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi
, "İstanbul Havalimanı'na 2 yeni hat (Trabzon
ve Adana) ilave ettik. Ankara, Antalya, İzmir'e ilave olarak Trabzon ve Adana'ya uygun fiyatlar ile uçun hem de Büyük Proje İstanbul Havalimanı'nı görmüş olun" dedi. - İstanbul
Ankara,Adana,İstanbul,Türk Hava Yolları