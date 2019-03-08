Thy'den İkram Turizm'e Bir Ödül Daha

Hac ve Umre acentelerinin yer aldığı toplantıya, THY'den birçok üst düzey yetkili katıldı.

THY (Türk Hava Yolları) tarafından Hac ve Umre yolcusu taşıyan özel turizm acentelerini ödüllendirmek amacıyla, Hac ve Umre Değerlendirme ve Ödül Toplantısı düzenlendi. Hac ve Umre sektöründe kurulduğu günden bugüne sürekli büyüyen, gelişen ve çeyrek asrı geride bırakan İkram Turizm, THY ile en çok hac ve umre yolcusu taşıyan seyahat acentelerinden oldu. İkram Turizm'e ödülü, THY Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe tarafından takdim edildi. Firma adına ödülü alan Yönetim Kurulu Üyesi Recep Metin Başak, "En değerli iş ortağımız bir dünya markası olan Türk Havayolları ile Hacı adaylarımızı, Umrecilerimizi ve Kudüs sevdalısı yolcularımızı kutsal topraklara ulaştırmanın milli gururu yaşıyoruz. Profesyonel ekibi ve dev kadrosu ile tüm yolcularımızın seyahatlerindeki konforu her an düşünerek özverili çalışmalarından dolayı Türk Havayolları ekibine teşekkür ederiz" dedi.

Hac ve Umre acentelerinin yer aldığı toplantıya THY Yurtiçi Satış Başkanı Emre Menevşe, Orta Avrupa Başkan Yrd. Veysel Serdar, Ortadoğu & Kıbrıs ve diğer THY yetkilileri katıldı.

Kaynak: Bültenler