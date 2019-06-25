25.06.2019 17:43
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THY'den "Rüya" uçağı için isim anketi

THY

Türk Hava Yolları'nın (THY) filosuna kattığı "Boeing 787-9 Dreamliner" tipi uçağının ismini belirlemek için Twitter'daki sosyal medya hesabından yolculara yönelik anket başlattı.

Türk Hava Yolları 'nın (THY) filosuna kattığı " Boeing 787-9 Dreamliner" tipi uçağının ismini belirlemek için Twitter 'daki sosyal medya hesabından yolculara yönelik anket başlattı.
Twitter'daki resmi hesabından yapılan ankette, yarın İstanbul Havalimanı'na inecek "rüya uçağı" olarak tabir edilen uçağının ismi için Yeni uçağımızın adı ne olsun? Sizlere #RüyaGibi bir uçuş deneyimi yaşatacak olan filomuzun yeni üyesi Dreamliner'ın ismine birlikte karar verelim." ifadelerine yer verildi.
Ankette uçak ismi seçenekleri, "Perge, Assos, Göbeklitepe , Zeugma " olarak belirlendi.
Kaynak: AA
Boeing , Twitter , Türk Hava Yolları , Güncel

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