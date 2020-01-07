Haberler » Güncel » THY'den 'Sabiha Gökçen Havalimanı' açıklaması - Haber

THY'den "Sabiha Gökçen Havalimanı" açıklaması

Pegasus Havayolları'na ait uçağın pisten çıkması sonucu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydanın kapatılması nedeniyle Türk Hava Yolları'nın 6 seferi İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

07.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:05 THY'den
Havayolları'na ait uçağın pisten çıkması sonucu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydanın kapatılması nedeniyle Türk Hava Yolları'nın 6 seferi Havalimanı'na yönlendirildi.
Sabiha Gökçen Havalimanı, özel bir havayolu şirketine ait uçağın pisten çıkması sonucu geçici süreyle iniş kalkışlara kapatıldı. Türk Hava Yolları'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak 6 uçağı da İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havallimanı'na yönlendirildi.
THY Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan olayın ardından yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel havayolu şirketine ait bir uçağın pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Yaşanan durum nedeniyle 7 Ocak tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferlerimizde iptaller yaşanmaktadır. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler" ifadelerine yer verildi.
(İHA)

Türk Hava Yolları, Sabiha Gökçen, İstanbul, Pegasus, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:02   HDP önündeki eylemde 127'nci gün; aile sayısı 65 oldu - Haber
13:02   Muş'ta atık mobilyalarla köy okuluna kütüphane kuruldu - Haber
13:01   Kapadokya'yı 2019'da 3 milyon 834 bin turist ziyaret etti - Haber
13:00   Karaman'da pekmezli karla kayak sezonu açılışı - Haber
12:57   Yağışlar Bayramdere barajına hayat veriyor - Haber
11:50   Pistten çıkan uçağın pilotu ile kulenin konuşmaları ortaya çıktı - Haber
11:15   Pistten çıkan uçaktaki yolcuların panik anları kameraya yansıdı - Haber
10:57   Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobili neden elektrikli yaptınız? Benzinli yapmak daha kolay - Haber
10:23   İstanbul Valiliği: Pistten çıkan uçakta can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir - Haber
10:10   Taşkında yolunu şaşıran otobüs şoförü tarlada mahsur kaldı - Haber
7.01.2020 13:12:16