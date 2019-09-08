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THY'den sahte anket uyarısı

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyada kurum adına hediye bilet teklif eden sahte anket paylaşımları konusunda yolcuları uyardı.

08.09.2019 23:20 THY'den sahte anket uyarısı
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyada kurum adına hediye bilet teklif eden sahte anket paylaşımları konusunda yolcuları uyardı.
Üstün, bazı sosyal medya platformlarında "100. yıl dönümümüzü kutluyor ve herkese 2 bedava bilet veriyoruz" sloganıyla THY tarafından düzenlenmiş olarak görünen, kurum adına hediye bilet teklif eden sahte anket paylaşımlarının yayıldığının tespit edildiğini belirtti.
Yahya Üstün, "Bahsi geçen anketler oltalama (phishing) yöntemleri ile bilgi elde etmeye yönelik kötü amaçlı paylaşımlardır. Resmi web sitemizde veya sosyal medya kanallarımızda yayınlanmadığı takdirde ilgili anket paylaşımlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları, Güncel

Kaynak: AA

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