THY'DEN SEÇİMLERDE BİLET İADE VE DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI

Haber: Enver ALAS-İSTANBUL/ DHA

Türk Hava Yolları(THY), 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanacak yolcularına yönelik bilet iade ve değişiklikleriyle ilgili açıklama yaptı. Bu işlemlerde son günün 31 Mayıs (yarın) olduğu hatırlatıldığı açıklamada, sunulan haklardan promosyon dahil tüm bilet tiplerinin geçerli olduğunu duyurdu.

THY, İstanbul'da oy kullanacak yolcularına yönelik sunduğu bilet iade ve değişiklik hakları hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 6 Mayıs 2019 ve öncesinde biletleri düzenlenmiş, 23 Haziran gününü kapsayan tarihlerde İstanbul çıkışlı dış hat uçuşu ya da İstanbul çıkışlı - varışlı iç hat uçuşu olan yolcular için bu işlem yarın sona ereceği hatırlatıldı.

"HİÇ KULLANILMAMIŞ BİLETLER ÜCRETSİZ İADE YAPILACAKTIR"

Bilet iade ve değişikliği düzenlemesine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yeni rezervasyonun orijinal seyahat tarihinden 7 gün önce veya 7 gün sonrasında bir uçuşa yapılması durumunda rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. İade talepleri; hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletler de biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır.

BİLET SÜRESİNİN UZATILMASI

Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği orijinal seyahat tarihinden 7 gün sonrasına kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet'in icra ettiği seferlerde geçerli olacaktır. İlgili işlemler Türk Hava Yolları satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acenteler tarafından yapılabilecektir. Sunulan haklar promosyon dahil tüm bilet tipleri için geçerlidir."



Kaynak: DHA