Haberler » Spor » THY'den Şenol Güneş'e büyük jest! 2002'de söylediği sözler hatırlatıldı

THY'den Şenol Güneş'e büyük jest! 2002'de söylediği sözler hatırlatıldı

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile 1-1 berabere kaldığımız maç sonrası THY, Teknik Direktör Şenol Güneş'e sürpriz yaptı. Uçağın kaptanı Şenol Güneş'in 2002 Dünya Kupası dönüşü söylediği "Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınız" sözlerini hatırlatması sonrasında uçakta alkışlar yükseldi.

16.10.2019 13:16

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde son dünya şampiyonu Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Fransa'ya lider giden Ay-yıldızlı ekibimiz ilk maçı Konya'da 2-0'lık skorla kazanmıştı. Deplasmandan da rakibinden 1 puanı alan A Milli Takım, tüm Türkiye'ye büyük sevinç yaşattı.

"ÖNEMLİ OLAN NEYE SAHİP OLDUĞUNUZ DEĞİL, KİMİNLE PAYLAŞTIĞINIZ"

Türk Hava Yolları, bu başarının en büyük mimarlarından biri olan Şenol Güneş'e dönüş yolculuğunda bir sürpriz hazırladı. Uçağın kaptanı, yaptığı konuşmada Şenol Güneş'in 2002 yılında Dünya Kupası dönüşünde yaptığı açıklamada "Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınız" sözlerini hatırlattı.

Deschamps, maçın ardından A Milli Takım soyunma odasına gittiDeschamps, maçın ardından A Milli Takım soyunma odasına gitti

QuaresmaQuaresma'dan millilere asker selamı desteği: Saygısızlık olduğunu düşünmüyorum

Fransızlardan maç öncesinde TürkiyeFransızlardan maç öncesinde Türkiye'ye küstah tehdit

İran Futbol Federasyonu, Türkiyeİran Futbol Federasyonu, Türkiye'ye destek veren iki futbolcuyu, futboldan men etti

THY'den Şenol Güneş'e büyük jest! 2002'de söylediği sözler hatırlatıldı

Türk Hava Yolları, Şenol Güneş, Futbol, Avrupa, Spor

YORUMLAR(4)
VATANDAŞ:geleceğin teknik adamı okan buruk
Yayından Kaldır
4 6
Cevap yaz
KASAPESE:Şu Fatih Terim şaklabanından milli takımın kurtulmasına çok sevindim. Şenol Güneş gibi kaleciliği döneminde bile milli takımda çok güzel başarılar sergilemiş dünya 3. yapmış bir hoca yerine ısrarla fatih terim üzerinde duruması akla türlü türlü şeyler getiriyordu.
Yayından Kaldır
33 14
Cevap yaz
ts li aynen kardeşim bu yorum yazan besmelesiz çıkmış belli
Yayından Kaldır
3 0
TSLİ:ülkemizin başarılı teknik direktörlerine sahip çıkmamız lazım. fatih terim, şenol güneş, mustafa denizli kim olursa olsun önemli olan Türkiye. o yüzden bir gram bile ülkemize faydası olandan Allah razı olsun.
Yayından Kaldır
12 0
Son Dakika Spor Haberleri
14:30 Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Yıldız: "Kazanan Beşiktaş olacak"
14:34 Ilgaz Dağı yeni kayak sezonuna hazırlanıyor
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de soruları yanıtladı
14:32 Kolbeinn Sigthorsson: "Türkiye'yi yine yeneriz"
14:31 Ahmet Nur Çebi Hakkımı helal etmiyorum (4)
14:25 İrfan Buz: "İnegöl'e 3 puan için gideceğiz"
14:30 Ahmet Nur Çebi: Hakkımı helal etmiyorum (3)
16.10.2019 14:35:57