THY'den Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na mükemmellik ödülü

Her gün yüzlerce kişiye hizmet veren ve bölge ekonomisine katkı sağlayan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, Türk Hava Yolları (THY) tarafından operasyon mükemmellik ödülüne layık görüldü.THY tarafından mükemmellik ödülünü alan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene THY Yer İşletme Başkanı Murat Sami Yüzbaşı, Dış İstasyonlar Koordinasyon Müdürü Muhammed Sait Dağbakan, THY Bölge Müdürü Yusuf Dilberoğlu, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, havalimanı personelleri ile çok sayıda davetli katıldı.THY tarafından her çeyrekte verilen operasyon mükemmelliği kapsamında 1. olan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı handling ekiplerine teşekkür belgesi ve hediye takdimi yapıldı.Törende konuşan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Benek Şükrü, kendilerinin her gün yüzlerce insana en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi. Benek, "Her ay binlerce kişinin seyahat etmek için tercih ettiği havalimanımızda personellerimiz buraya gelen insanlara yardımcı olmak ve onların rahat bir yolculuk yapmaları için büyük bir özveri gösteriyor. Bu anlamda bu ödüle layık görülmemizde emekleri olan personellerimizi kutluyoruz. Bu vesile ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nı bu ödüle layık gören THY yönetimine de teşekkür ediyorum" dedi. - ŞIRNAK