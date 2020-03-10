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THY'den ücretsiz bilet değişikliği imkanı

Türk Hava Yolları 6 Mart-24 Mart tarihleri arasında iç hat uçuşları ve KKTC uçuşları hariç satın alınacak biletlerde değişiklik ücretini kaldırdı.

10.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:52

Türk Hava Yolları'nın (THY) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye iç hat uçuşları ve Ercan Havalimanı uçuşları hariç biletlerde ilk değişiklikte ücret alınmayacak. Ayrıca 5 Mart 2020 ve öncesinde alınan, 31 Aralık 2020'ye kadar uçuşu olan biletlerden de Türkiye iç hat uçuşları ve Ercan Havalimanı uçuşları hariç 16 Mart'a kadar işlem yapılması şartıyla ilk değişiklikte değişiklik ücreti alınmayacak.

2020 SONUNA KADAR GEÇERLİ OLACAK

Ücretsiz değişiklik hakkı 2020 yılı sonuna kadar THY'nin icra ettiği uçuşlarda geçerli olacak. Yolcular, uçuşlarından 5 gün öncesine kadar bu haktan faydalanabilecek.

DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ NASIL YAPILACAK?

İkinci ve sonrasında yapılacak bilet değişikliklerinde oluşabilecek ücret farkları yolculardan tahsil edilecek. Ücretsiz değişiklik talepleri THY'nin satış ofisleri ve biletin satın alındığı acenteler ile gerçekleştirilebilecek.

THY'den ücretsiz bilet değişikliği imkanı

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Hava Yolları, Ercan Havalimanı, Türkiye, Ekonomi, Güncel
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