THY dış hat seferlerini 20 Mayıs'a kadar erteledi
Türk Hava Yolları (THY), tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs'a kadar durdurduğunu duyurdu.
14.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:28
Türk Hava Yolları, resmi sitesinden 20 Mayıs'a kadar tüm dış hat seferlerini durdurduğunu açıkladı. Açıklamada, "Değerli misafirlerimiz, yeni korona virüs (Covid-19) küresel salgını sebebiyle resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm iç hat uçuşlarımız 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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