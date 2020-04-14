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THY dış hat seferlerini 20 Mayıs'a kadar erteledi

THY dış hat seferlerini 20 Mayıs'a kadar erteledi THY'den sefer güncellemesi İSTANBUL(İHA)Türk Hava Yolları ( THY),tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs 2020'ye kadar durdurduğunu duyurdu.

14.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:51
THY dış hat seferlerini 20 Mayıs'a kadar erteledi
THY'den sefer güncellemesi
İSTANBUL - İSTANBUL(İHA)Türk Hava Yolları ( THY),tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs 2020'ye kadar durdurduğunu duyurdu.
Türk Hava Yolları 20 Mayıs 2020'ye kadar tüm dış hat seferlerini durdurduğunu resmi sitesinden duyurdu. Türk Hava Yolları duyurusu şöyle; "Değerli misafirlerimiz, Yeni koronavirüs küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda; Tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 3 Nisan 2020 saat 23.59 itibarıyla tüm iç hat uçuşlarımız 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur." THY dış hat seferlerini 20 Mayıs’a kadar erteledi

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Genel
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