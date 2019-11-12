Haberler » Güncel » THY, Ekim ayında yüzde 83,3 doluluk oranını yakaladı - Haber

THY, Ekim ayında yüzde 83,3 doluluk oranını yakaladı

Türk Hava Yolları (THY)'nin 2019 yılı Ekim ayı trafik sonuçları değerlendirmesine göre, yüzde 83,3 doluluk oranını yakalarken, aynı yılın ilk on ayında yolcu sayısı yaklaşık 63,1 milyon olarak gerçekleşti.

12.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:18THY, Ekim ayında yüzde 83,3 doluluk oranını yakaladı

Türk Hava Yolları (THY)'nin 2019 yılı Ekim ayı trafik sonuçları değerlendirmesine göre, yüzde 83,3 doluluk oranını yakalarken, aynı yılın ilk on ayında yolcu sayısı yaklaşık 63,1 milyon olarak gerçekleşti.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ekim ayında taşınan yolcu sayısı yüzde 1,9 artarak 6,6 milyon oldu. Dış Hat doluluk oranı ise yüzde 82,9 olarak gerçekleşirken, İç Hat uçuşların doluluk oranı  yüzde 86,2 olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 8,0'lik, Dıştan dışa transfer yolcular hariç dış hat yolcu sayısında ise yüzde 9,7'lik bir artış gözlemlendi. Toplam dış hat yolcu sayısı geçen senenin Ekim ayına göre yüzde 8,8 artarak, yılbaşından bu yana gerçekleşen en yüksek artış rakamı yakalamış oldu.  Ekim ayında yolcu sayısında Orta Doğu yüzde 11,5, Uzak Doğu ise yüzde 11.4 büyüyerek sayılı çift haneli artış gözlemlendi. Aynı ayda kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 arttı.  Kargodaki bu büyümeye yüzde 10,9 ile Avrupa, yüzde 10,2 ile Uzak Doğu ve yüzde 4,6 ile Kuzey Amerika katkı sağladı.

10 AYLIK VERİLERDE ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

2019 yılındaki 10 aylık değerlendirmelerinde yer aldığı açıklamaya göre, 2019 yılının ilk on ayında yolcu sayısı yaklaşık 63,1 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Ekim 2019 döneminde yüzde 81,6 olarak kaydedildi. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,9 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 86,4 seviyesine ulaştı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 4,3'lük bir artış yaşandı. Aynı yılın ilk on ayında toplam taşınan kargo ve posta geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9,3 artarak 1,3 milyon tona ulaştı.


- İstanbul

Türk Hava Yolları, Uzak Doğu, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:56 "Polis zinde vatandaş güvende" projesi ile polisler spora başladı
15:51 "Suriye'de Mevcut Durum ve Barış Pınarı Harekatı" paneli
15:56 9. Uluslararası Atatürk Kongresi
15:56 Eskişehir Şehir Hastanesine "Anne Dostu Hastane" unvanı
15:56 Eskişehir'deki arkadaş cinayeti davasında karar
15:27 Termometrelerin 23 dereceyi gördüğü İstanbul'da vatandaşlar denize girdi
15:26 Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi
15:23 7 farklı kadınla evlenen kişi, suskunluğunu bozdu: Hepsinin birbirinden haberi vardı
15:18 Fitch, 20 Türk bankasının kredi notu görünümünü yükseltti
15:10 Ceza Kanunda büyük düzenleme geliyor: Terör, cinsel taciz ve mükerrer suçlarda mahkumlar 4/3 yerine 3/2 yatacak
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 15:57:23