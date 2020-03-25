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THY ekipleri özel kıyafetlerle Türk öğrencileri yurda taşıdı

Farklı ülkeden toplam 2 bin 721 Türk öğrencinin yurda getirildiği uçuş operasyonlarında görev alan Türk Hava Yolları (THY) ekipleri, uçuş boyunca koruyucu tulum, maske, eldiven ve gözlükle görevlerini icra etti.

25.03.2020 18:45 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:45
THY ekipleri özel kıyafetlerle Türk öğrencileri yurda taşıdı
Farklı ülkeden toplam 2 bin 721 Türk öğrencinin yurda getirildiği uçuş operasyonlarında görev alan Türk Hava Yolları (THY) ekipleri, uçuş boyunca koruyucu tulum, maske, eldiven ve gözlükle görevlerini icra etti.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle dün akşam itibariyle 8 farklı ülkeden 11 seferle toplam 2 bin 721 Türk öğrenci yurda getirilmiş ve 14 gün sürecek karantinada kalmak üzere belirlenen yurtlara yerleştirilmişti. Sağlık personellerinin yanı sıra Türk Hava Yolları uçucu ekipleri de öğrencilerin Türkiye'ye getirilmesinde önemli rol oynadı. Kabin ve kokpit ekipleri bu özel seferler için giydikleri özel kıyafetlerle uçuşları gerçekleştirdi.
"Bu zorlu zamanda görev yapan THY ailemizin her ferdini alkışlıyoruz"
Türk öğrencilerin getirilmesinde görev alan pilotlar ve kabin memurları uçuş boyunca koruyucu tulum, maske, eldiven ve gözlük ile görevlerini icra etti. THY ekiplerinin gerçekleştirdiği uçuşlara ilişkin görselleri ise Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi paylaştı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Bilal Ekşi, "Siz kahramanısınız çelik dişliler arasında direnen insanlığın Erdem Bayazıt. İtalya'dan öğrencilerimizi vatanlarına kavuşturan başta bu özel ekibi olmak üzere bu zorlu zamanda görev yapan THY ailemizin her ferdini alkışlıyoruz" notunu düştü.
(iHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Güncel

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