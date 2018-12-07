Anadolu Efes, Sahasında Konuk Ettiği Real Madrid'e 84-82 Mağlup Oldu

THY Euroleague'in 11. haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid'e 84-82'lik skorla mağlup oldu. Mücadele karşılıklı sayılarla başlarken, Anadolu Efes ilk üç dakikayı 9-7 önde geçti. Daha sonra dış atışlardan etkili olan Real Madrid, üst üste Sergio Llull'un ile sayılarıyla 14-10 öne geçti. Efes, son bölümde Pleiss ve Moerman ile isabetli şutlar attı ve periyodu 23-23 eşitlikle tamamladı.

EFES, İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

İkinci periyoda Motum ve Anderson'ın basketleri ile başlayan lacivert-beyazlılar 28-25 öne geçti. Daha sonra Thompkins, Carroll ve Ayon'un bulduğu basketlerle 7-0'lık seri yakalayan Madrid ekibi skoru 32-28 yaptı ve üstünlüğü ele aldı. Periyodun son dakikalarında savunmada rakibini durduran Efes, Moerman ile hücumda sayılar buldu ve devreye 52-45 önde girdi.

Üçüncü periyoda iki takım da karşılıklı sayılar bularak başladı. Savunmada rakibinin sayı bulmasına izin vermeyen Efes; Moerman, Larkin ve Micic'in hücumdaki etkili oyunuyla 14-2'lik seri yakalayarak farkı 15 sayıya çıkardı (69-54). Son saniyede Micic ile uzaktan üçlük bulan Anadolu Efes, periyodu 74-60 üstün tamamladı.

MAÇIN EN SKORERİ AYON OLDU

Son periyotta savunmada Anadolu Efes'i durduran Real Madrid'in hücumdaki etkinliği ile farkı 2 sayıya düşürdü. Madrid son 17 saniye kala Llull'un serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla öne geçti (83-82). Kalan sürede Fernandez ile serbest atıştan 1 sayı atan Real Madrid parkeden 84-82 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skoreri Madrid'de 20 sayı ile oynayan Ayon olurken, Efes de ise Moerman 19 sayı ile takımına katkıda bulundu.

EFES, 3. YENİLGİSİNİ ALDI

Bu maçla birlikte Efes ligdeki 3. yenilgisini alırken, Madrid ise 9. galibiyetini elde etti.