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THY Euroleague: Anadolu Efes: 96 - Zalgiris Kaunas: 91

THY Euroleague'in 24. haftasında Anadolu Efes, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 96-91 mağlup etti ve üst üste 9. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

06.02.2020 23:09 | Son Güncelleme: 06.02.2020 23:16THY Euroleague: Anadolu Efes: 96 - Zalgiris Kaunas: 91
THY Euroleague'in 24. haftasında Anadolu Efes, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 96-91 mağlup etti ve üst üste 9. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Christos Christodoulou xx, Emilio Perez xx, Sergio Silva xx

Anadolu Efes: Beaubois xx 10, Larkin xxxx 25, Singleton xx 9, Pleiss xxx 15, Micic xxxx 22, Simon xxx 15, Anderson x, Sertaç Şanlı x, Doğuş Balbay x, Moerman x, Peters x

Başantrenör: Ergin Ataman

Zalgiris: Ulanovas xx 12, Walkup x 9, Hayes xx 11, Milaknis x 3, Geben x 4, Lekavicius x 9, Rivers xxx 21, Leday xxx 22, Jankunas x, Jokubaitis x

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 19-20 (Zalgiris lehine)

Devre: 40-43 (Zalgiris lehine)

3. Periyot: 63-65 (Zalgiris lehine) - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Zalgiris Kaunas, Anadolu Efes, Spor

Kaynak: İHA

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