THY Euroleague: Darüşşafaka: 67 - Panathinaikos: 91

THY
Euroleague'in 25. haftasında Darüşşafaka Tekfen
, sahasında karşılaştığı Yunan ekibi Panathinaikos
'a 91-67'lik skorla mağlup oldu. Daçka üst üste 5., toplamda da 22. yenilgisini alırken, Pana ise 12. galibiyetini elde etti.
Salon: Volkswagen
Hakemler: Robert Lottermoser xx, Joseph Biassang xx, Carlos Cortes xx
Darüşşafaka: Kartal
x, Muhammed x 2, Berk x, Stanton Kidd xx 7, Doğuş
x 2, Oğuz xx 7, Markel
Brown x 4, Toney Douglas xx 14, Zanis Peiners xx 12, Jon Diebler
x, Jeremy Evans xx 8, Michael Eric xx 11
Başantrenör: Selçuk
Ernak
Panathinaikos: Deshaun Thomas xx 12, Payne x 4, Langford xx 8, Papagiannis xxx 14, Papapetrou xxx 18, Gist xx 9, Vougioukas x 2, Lekavicius x 2, Kilpatrick x 6, Nick Calathes xxx 10, Antetekoumpo x 6
Başantrenör: Rick Pitino
1. Periyot: 17-20 (Panathinaikos lehine)
Devre: 37-46 (Panathinaikos lehine)
3. Periyot: 53-66 (Panathinaikos lehine) - İSTANBUL
Türk Hava Yolları, Darüşşafaka, Panathinaikos, Spor
Kaynak: İHA