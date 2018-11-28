THY Euroleague'de 10. haftasında Darüşşafaka ve Anadolu Efes evinde, Fenerbahçe de deplasmanda karşılaşacak.<br><br>THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı yarın ve 30 Kasım Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Darüşşafaka, Gran Canaria'yı ağırlayacak. Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Saski Baskonia SAD ile mücadele edecek. Haftanın kapanış maçında ise Fenerbahç, FC Barcelona Lassa'ya konuk olacak.<br><br>THY Euroleague'de 10. haftanın programı şöyle: <br><br>Yarın<br><br>20.15 Darüşşafaka Tekfen - Gran Canaria<br><br>21.00 Zalgiris Kaunas - EA7 Olimpia Milano<br><br>22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Bayern Münih<br><br>23.00 Real Madrid - CSKA Moskova<br><br>30 Kasım Cuma<br><br>20.00 BC Khimki Moskova - Panathinaikos<br><br>20.30 Anadolu Efes - Saski Baskonia SAD<br><br>22.30 Olympiakos - Buducnost Podgorica<br><br>23.00 Barcelona Lassa - Fenerbahçe - İSTANBUL