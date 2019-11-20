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THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 10. haftası Zalgiris Kaunas-Kızılyıldız karşılaşmasıyla başlayacak.

20.11.2019 09:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:31THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı
THY Euroleague'in 10. haftası Zalgiris Kaunas- karşılaşmasıyla başlayacak.

THY Euroleague'de çift haftanın ikinci haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Ligde 10. haftanın açılışında Zalgiris Kaunas, evinde Kızılyıldız ile mücadele edecek. Anadolu Efes, İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano ile karşılaşacak. Fenerbahçe de Fransa'da Asvel'e konuk olacak. Hafta Barcelona - Maccabi Tel Aviv ve Saski Baskonia - Zenit müsabakaları ile sona erecek.

THY Euroleague'de 10. hafta programı TSİ şöyle:

Yarın

21.00 Zalgiris Kaunas - Kızılyıldız

22.00 ALBA Berlin - Olympiakos

22.45 EA7 Olimpia Milano - Anadolu Efes

23.00 Valencia Basket - BC Khimki Moskova

22 Kasım Cuma

22.30 Bayern Münih - Panathinaikos

22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Fenerbahçe Beko

23.00 Real Madrid - CSKA Moskova

23.00 FC Barcelona - Maccabi FOX Tel Aviv

23.00 Saski Baskonia SAD - Zenit Saint Petersburg - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Zalgiris Kaunas, Kızılyıldız, Spor

Kaynak: İHA

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