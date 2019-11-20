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THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 10. haftası Zalgiris Kaunas-Kızılyıldız karşılaşmasıyla başlayacak.

20.11.2019 09:45 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:45THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı
THY Euroleague'in 10. haftası Zalgiris Kaunas- karşılaşmasıyla başlayacak.
THY Euroleague'de çift haftanın ikinci haftası yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Ligde 10. haftanın açılışında Zalgiris Kaunas, evinde Kızılyıldız ile mücadele edecek. Anadolu Efes, İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano ile karşılaşacak. Fenerbahçe de Fransa'da Asvel'e konuk olacak. Hafta Barcelona - Maccabi Tel Aviv ve Saski Baskonia - Zenit müsabakaları ile sona erecek.
THY Euroleague'de 10. hafta programı TSİ şöyle:
Yarın
21.00 Zalgiris Kaunas - Kızılyıldız
22.00 ALBA Berlin - Olympiakos
22.45 EA7 Olimpia Milano - Anadolu Efes
23.00 Valencia Basket - BC Khimki Moskova
22 Kasım Cuma
22.30 Bayern Münih - Panathinaikos
22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Fenerbahçe Beko
23.00 Real Madrid - CSKA Moskova
23.00 FC Barcelona - Maccabi FOX Tel Aviv
23.00 Saski Baskonia SAD - Zenit Saint Petersburg
(İHA)

Türk Hava Yolları, Zalgiris Kaunas, Kızılyıldız, Güncel

Kaynak: İHA

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