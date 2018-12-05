THY Euroleague'in 11. haftasında Türk takımlarından Darüşşafaka ile Anadolu Efes evinde, Fenerbahçe ise deplasmanda oynayacak.<br><br>THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı yarın ve 7 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta ligde mücadele eden Türk takımlarından 2'si evinde 1'i de deplasmanda mücadele edecek. Darüşşafaka, yarın İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile evinde karşılaşacak. 7 Aralık'ta ise Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol temsilcisi Real Madrid ile oynarken, Fenerbahçe ise Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a konuk olacak.<br><br>THY Euroleague'de 11. haftanın programı şöyle: <br><br>Yarın<br><br>21.00 Buducnost Podgorica - FC Barcelona Lassa<br><br>21.00 Darüşşafaka Tekfen - Maccabi FOX Tel Aviv<br><br>21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos<br><br>22.30 Bayern Münih - BC Khimki Moskova<br><br>22.45 EA7 Olimpia Milano - Gran Canaria<br><br>7 Aralık Cuma<br><br>20.30 Anadolu Efes - Real Madrid<br><br>22.30 Panathinaikos - Fenerbahçe<br><br>22.30 Saski Baskonia SAD - CSKA Moskova - İSTANBUL