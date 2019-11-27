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THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 11. haftası Fenerbahçe Beko ile Khimki Moskova arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

27.11.2019 11:03 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:15THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı
THY Euroleague'in 11. haftası Beko ile Khimki arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak.

THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı yarın ve 29 Kasım Cuma günü oynanacak. Haftanın açılışında Fenerbahçe, Rus ekibi Khimki Moskova'yı ağırlayacak. Anadolu Efes de Sinan Erdem Salonu'nda Alman temsilcisi Bayern Münih ile mücadele edecek. Hafta FC Barcelona - CSKA Moskova karşılaşması ile sona erecek.

THY Euroleague'de haftanın TSİ programı şöyle:

Yarın

20.45 Fenerbahçe Beko - Khimki Moskova

21.00 Kızılyıldız - Valencia Basket

22.00 Panathinaikos - Saski Baskonia

22.00 ALBA Berlin - Zalgiris Kaunas

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Asvel Lyon-Villeurbanne

29 Kasım Cuma

20.00 Zenit Saint Petersburg - Real Madrid

20.30 Anadolu Efes - Bayern Münih

22.30 Olympiakos - EA7 Olimpia Milano

23.00 FC Barcelona - CSKA Moskova - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Fenerbahçe, Moskova, Spor

Kaynak: İHA

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