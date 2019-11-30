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THY Euroleague'de 11. haftanın MVP'si Shane Larkin

THY Euroleague'in 11. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Shane Larkin seçildi.

30.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:50THY Euroleague'de 11. haftanın MVP'si Shane Larkin
THY Euroleague'in 11. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Shane Larkin seçildi. Larkin, Bayern Münih karşısında 49 sayı atarak Euroleague'de bir maçta en çok sayı atan oyuncu olmuştu.
THY Euroleague'in 11. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Anadolu Efes'in Sinan Erdem Salonu'nda karşılaştığı Alman ekibi Bayern Münih'i 104-75'lik skorla mağlup etmesinde büyük katkısı olan yıldız basketbolcu Shane Larkin, haftanın MVP'si seçildi. Maçta 31 dakika süre alan Larkin, 49 sayı, 5 asist, 2 ribaund ve 1 top çalma ile mücadele etti ve Euroleague'de bir maçta en çok sayı atan basketbolcu oldu. ABD'li basketbolcu bu performansıyla 53 verimlilik puanı aldı.
27 yaşındaki basketbolcu, Bayern Münih karşısında 12'de 10 üç sayılık basket atarak, bu alanda Andrew Goudelock'un rekorunu da egale etti.
Bu sezon ilk kez haftanın MVP'si seçilen Shane Larkin, ayrıca geçtiğimiz mart ayından itibaren de 4. MVP ödülünü aldı.
(Oğuzhan Ort/İHA)

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Shane Larkin, Güncel

Kaynak: İHA

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