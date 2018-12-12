THY Euroleague'de 12. haftasında Anadolu Efes ile Darüşşafaka Yunanistan deplasmanında galibiyet arayacak. Fenerbahçe ise evinde oynayacak.<br><br>THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı yarın ve 14 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılışında Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanına Olympiakos ile karşılaşacak. Fenerbahçe evinde İtalyan temsilcisi EA7 Olimpia Milano ile mücadele edecekken, Darüşşafaka da Yunan ekibi Panathinaikos'a konuk olacak. Haftanın kapanış maçında ise Gran Canaria ile Buducnost Podgorica karşılaşacak.<br><br>THY Euroleague'de 12. hafta programı şöyle: <br><br>Yarın<br><br>19.45 Olympiakos - Anadolu Efes<br><br>20.00 CSKA Moskova - BC Khimki Moskova<br><br>21.30 Fenerbahçe - EA7 Olimpia Milano<br><br>22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Saski Baskonia SAD<br><br>23.00 Real Madrid - FC Barcelona Lassa<br><br>14 Aralık Cuma<br><br>22.30 Bayern Münih - Zalgiris Kaunas<br><br>22.30 Panathinaikos - Darüşşafaka Tekfen<br><br>23.00 Gran Canaria - Buducnost Podgorica - İSTANBUL