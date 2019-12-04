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THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko evinde ALBA Berlin ile, Anadolu Efes de deplasmanda Saski Baskonia ile karşılaşacak.

04.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:53THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı
THY Euroleague'in 12. haftasında Beko evinde ALBA Berlin ile, Anadolu Efes de deplasmanda Saski Baskonia ile karşılaşacak.

THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı yarın ve 6 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında CSKA Moskova, Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak. Bu hafta Fenerbahçe sahasında Alman ekibi ALBA Berlin ile mücadele edecek. Lider Anadolu Efes ise haftanın kapanış müsabakasında İspanya'da Saski Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Bayern Münih

22.45 EA7 Olimpia Milano - Kızılyıldız

23.00 Real Madrid - Valencia Basket

6 Aralık Cuma

20.00 Zenit Saint Petersburg - Asvel Lyon-Villeurbanne

20.00 BC Khimki Moskova - FC Barcelona

20.45 Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin

22.30 Panathinaikos - Olympiakos

23.00 Saski Baskonia - Anadolu Efes - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, ALBA Berlin, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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