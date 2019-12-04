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THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 12. haftasında Fenerbahçe Beko evinde ALBA Berlin ile, Anadolu Efes de deplasmanda Saski Baskonia ile karşılaşacak.

04.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:55THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı
THY Euroleague'in 12. haftasında Beko evinde ALBA Berlin ile, Anadolu Efes de deplasmanda Saski Baskonia ile karşılaşacak.
THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı yarın ve 6 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında CSKA Moskova, Zalgiris Kaunas'ı ağırlayacak. Bu hafta Fenerbahçe sahasında Alman ekibi ALBA Berlin ile mücadele edecek. Lider Anadolu Efes ise haftanın kapanış müsabakasında İspanya'da Saski Baskonia ile karşı karşıya gelecek.
THY Euroleague'de haftanın programı şöyle:
YARIN
20.00 CSKA Moskova - Zalgiris Kaunas
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Bayern Münih
22.45 EA7 Olimpia Milano - Kızılyıldız
23.00 Real Madrid - Valencia Basket
6 ARALIK CUMA
20.00 Zenit Saint Petersburg - Asvel Lyon-Villeurbanne
20.00 BC Khimki Moskova - FC Barcelona
20.45 Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin
22.30 Panathinaikos - Olympiakos
23.00 Saski Baskonia - Anadolu Efes
(İHA)

Türk Hava Yolları, ALBA Berlin, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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