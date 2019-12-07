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THY Euroleague'de 12. haftanın MVP'si Kostas Sloukas

THY Euroleague'in 12. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Beko'nun Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas seçildi.

07.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:24THY Euroleague'de 12. haftanın MVP'si Kostas Sloukas
THY Euroleague'in 12. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe 'nun Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas seçildi. Sloukas, Euroleague kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si oldu.

THY Euroleague'in 12. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Fenerbahçe Beko'nun sahasında karşılaştığı Alman ekibi ALBA Berlin'i uzatmalarda 107-102'lik skorla mağlup etmesinde büyük katkısı olan Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, haftanın MVP'si oldu. Maçta 41 dakika süre alan Sloukas, 23 sayı, 10 asist, 3 ribaund ve 1 top çalma ile mücadele etti.

29 yaşındaki basketbolcu, bu performansı ile 39 verimlilik puanı aldı. Sloukas'ı Shane Larkin 37, Tyrese Rice da 33 verimlilik puanı ile takip etti.

Öte yandan Sloukas Euroleague kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si seçildi. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Kostas Sloukas, Beko, Spor

Kaynak: İHA

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