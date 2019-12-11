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THY Euroleague'de 13. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 13. hafta yarın oynanacak Khimki Moskova - ALBA Berlin karşılaşması ile başlayacak.

11.12.2019 10:25 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:25THY Euroleague'de 13. hafta heyecanı
THY Euroleague'de 13. hafta yarın oynanacak - ALBA Berlin karşılaşması ile başlayacak.
THY Euroleague'de 13. hafta heyecanı yarın ve 13 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Khimki Moskova ile ALBA Berlin karşılaşacak. Bu hafta Türk derbisi de yaşanacak. Fenerbahçe Beko sahasında lider Anadolu Efes ile mücadele edecek. 13. hafta cuma günü oynanacak FC Barcelona - Panathinaikos müsabakası ile sona erecek.
THY Euroleague'de haftanın programı ise şöyle:
Yarın
20.00 Khimki Moskova - ALBA Berlin
20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
21.00 Kızılyıldız - Baskonia Vitoria-Gasteiz
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - CSKA Moskova
23.00 Real Madrid - Olympiakos
13 Aralık Cuma
21.00 Zalgiris Kaunas - Valencia Basket
22.30 Bayern Münih - Zenit Saint Petersburg
22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - AX Armani Exchange Milan
23.00 FC Barcelona - Panathinaikos
(İHA)

Türk Hava Yolları, Moskova, Khimki, Güncel

Kaynak: İHA

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