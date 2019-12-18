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THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 15. haftasında Türk takımları, Rus ekipleri ile mücadele edecek.

18.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:15THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı
THY Euroleague'in 15. haftasında Türk takımları, Rus ekipleri ile mücadele edecek. Fenerbahçe Zenit'i, Anadolu Efes de CSKA Moskova'yı konuk edecek.
THY Euroleague'de çift hafta heyecanı yaşanırken, 15. hafta müsabakaları yarın ve 20 Aralık Cuma günü yapılacak. Bu hafta Türk takımları, Rus ekipleri ile karşı karşıya gelecek. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Zenit Saint Petersburg ile karşılaşacak. Lider Anadolu Efes de Sinan Erdem Salonu'nda CSKA Moskova ile mücadele edecek. Hafta Asvel - ALBA Berlin arasındaki müsabaka ile sona erecek.
THY Euroleague'in 15. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
YARIN
20.45 Fenerbahçe Beko - Zenit Saint Petersburg
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Panathinaikos
22.45 AX Armani Exchange Milan - Valencia Basket
23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Real Madrid
20 ARALIK CUMA
20.00 Khimki Moskova - Zalgiris Kaunas
20.30 Anadolu Efes - CSKA Moskova
21.00 Kızılyıldız - Olympiakos
22.30 Bayern Münih - FC Barcelona
22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - ALBA Berlin
(İHA)

Türk Hava Yolları, Güncel

Kaynak: İHA

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