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THY Euroleague'de 16. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 16. haftasında Anadolu Efes evinde İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile, Fenerbahçe Beko da sahasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek.

25.12.2019 09:40 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:40 THY Euroleague'de 16. hafta heyecanı
THY Euroleague'de 16. haftasında Anadolu Efes evinde İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile, Fenerbahçe Beko da sahasında İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek.
THY Euroleague'de 16. hafta heyecanı yarın ve 27 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında CSKA Moskova evinde AX Armani Exchange Milano ile karşılaşacak. Bu hafta Türk takımları rakipleri ile sahalarında karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, Sinan Erdem Salonu'nda İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile mücadele edecek. Fenerbahçe Beko da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İspanyol temsilcisi Valencia Basket ile oynayacak. Hafta Barcelona - Olympiakos arasında oynanacak maç ile sona erecek.
THY Euroleague'in 16. haftasında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:
Yarın
20.00 CSKA Moskova - AX Armani Exchange Milano
20.30 Anadolu Efes - Maccabi FOX Tel Aviv
22.00 Panathinaikos - Real Madrid
22.00 ALBA Berlin - Baskonia Vitoria-Gasteiz
22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Khimki Moskova
27 Aralık Cuma
20.00 Zenit Saint Petersburg - Kızılyıldız
20.45 Fenerbahçe Beko - Valencia Basket
22.30 Bayern Münih - Zalgiris Kaunas
(İHA)

Maccabi FOX Tel Aviv, Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Güncel

Kaynak: İHA

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