THY Euroleague'de 18. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 18. haftası ALBA Berlin-Maccabi FOX Tel Aviv arasında Almanya'da oynanacak müsabaka ile başlayacak.
Maccabi FOX Tel Aviv
THY Euroleague'de ikinci devre heyecanı yarın ve 10 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. 18. haftanın açılış mücadelesinde ALBA Berlin, Maccabi FOX Tel Aviv'i ağırlayacak. Bu hafta temsilcilerimiz İspanya deplasmanında mücadele edecek. Fenerbahçe, Baskonia Vitoria-Gasteiz ile Anadolu Efes ise Barcelona ile karşılaşacak.
THY Euroleague'de 18. haftanın TSİ programı şöyle:
Yarın
22.00 ALBA Berlin - Maccabi FOX Tel Aviv
22.45 EA7 Olimpia Milano - Panathinaikos
23.00 Real Madrid - Zalgiris Kaunas
23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Fenerbahçe Beko
10 Ocak Cuma
20.00 Khimki Moskova - Zenit Saint Petersburg
22.30 Bayern Münih - CSKA Moskova
22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Kızılyıldız
23.00 FC Barcelona - Anadolu Efes
23.00 Valencia Basket - Olympiakos - İSTANBUL
, Türk Hava Yolları
, ALBA Berlin
, Spor
Kaynak: İHA