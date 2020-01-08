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THY Euroleague'de 18. hafta heyecanı

THY Euroleague'in 18. haftası ALBA Berlin-Maccabi FOX Tel Aviv arasında Almanya'da oynanacak müsabaka ile başlayacak.

08.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:25 THY Euroleague'de 18. hafta heyecanı
THY Euroleague'in 18. haftası ALBA Berlin-Maccabi FOX Tel Aviv arasında Almanya'da oynanacak müsabaka ile başlayacak.

THY Euroleague'de ikinci devre heyecanı yarın ve 10 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. 18. haftanın açılış mücadelesinde ALBA Berlin, Maccabi FOX Tel Aviv'i ağırlayacak. Bu hafta temsilcilerimiz İspanya deplasmanında mücadele edecek. Fenerbahçe, Baskonia Vitoria-Gasteiz ile Anadolu Efes ise Barcelona ile karşılaşacak.

THY Euroleague'de 18. haftanın TSİ programı şöyle:

Yarın

22.00 ALBA Berlin - Maccabi FOX Tel Aviv

22.45 EA7 Olimpia Milano - Panathinaikos

23.00 Real Madrid - Zalgiris Kaunas

23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Fenerbahçe Beko

10 Ocak Cuma

20.00 Khimki Moskova - Zenit Saint Petersburg

22.30 Bayern Münih - CSKA Moskova

22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Kızılyıldız

23.00 FC Barcelona - Anadolu Efes

23.00 Valencia Basket - Olympiakos - İSTANBUL

Maccabi FOX Tel Aviv, Türk Hava Yolları, ALBA Berlin, Spor

Kaynak: İHA

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